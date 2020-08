La modella di Gucci fa il “saluto romano”? Repubblica corre a difenderla (Di domenica 30 agosto 2020) Roma, 30 ago – “Salve, Dea Roma! Ti sfavilla in fronte il sol che nasce sulla nuova Storia”. Forse l'”Inno a Roma”, ideale colonna sonora per la sua foto da turista, Armine Harutyunyan non sa cosa sia. Però siamo certi che sappia che il saluto romano, nel tempo, ha assunto altri e ben più ‘scorretti’ significati. Nessun problema da parte nostra, sia chiaro. E nemmeno per i giornali mainstream, a quanto pare: siccome ora è la brutta anatroccola della casa di moda Gucci a lei si può perdonare questo scivolone. Repubblica, infatti, pur di difenderla corre a parlare addirittura di ‘fake‘. Chi è Armine Harutyunyan Facciamo un passo indietro: prima di tutto, chi è Armine Harutyunyan? La ... Leggi su ilprimatonazionale

guglielmopicchi : E ora che modella di Gucci fa saluto romano che succede? Cosa dice @pdnetwork? - carmelo_bosco_ : RT @dudubbii: Se bisogna fare tutti sti voli pindarici per convincere della bellezza di una modella, allora FORSE così bella non è. Il colm… - streghettalamu : RT @Giuditt28468367: Armine Harutyunyan, modella brutta di Gucci. E adesso? Miao ?? ?? - TwGianMarco : La bellezza è ciò che noi vediamo negli altri .. Armine Harutyunyan, 'la modella di Gucci tra le 100 donne più bell… - mayabug2 : @solo_io__ Io voto per la modella di Gucci comunque. Quella sì che merita. ?????? -