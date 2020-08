Kean Juventus, trattativa in fase di stallo: Ancelotti ostacola Paratici (Di domenica 30 agosto 2020) Kean Juventus – Carlo Ancelotti bloccherebbe l’operazione prestito con diritto di riscatto di Moise Kean alla Juventus, negli scorsi giorni l’attaccante italiano classe 2000 sembrava vicino ad un clamoroso ritorno in bianconero. Si stava pensando all’ipotesi prestito con diritto di riscatto, ma l’allenatore dell’Everton non vorrebbe privarsi del suo giocatore, nonostante il ruolo marginale dell’attaccante. Kean Juventus, Ancelotti blocca tutto Giusto qualche giorno fa le indiscrezioni di mercato volevano il ritorno del centravanti italiano a Torino: un operazione scambio di cartellini con Aaron Ramsey, che visto lo scarso feeling con il campionato italiano, sarebbe tornato in Premier League proprio ... Leggi su juvedipendenza

dralesorre : RT @pisto_gol: La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un italiano… - mauriziomeland2 : RT @pisto_gol: La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un italiano… - NetworkInquirer : RT @pisto_gol: La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un italiano… - pisto_gol : La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un… - Fprime86 : RT @Spazio_J: -