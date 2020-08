Il macabro balletto sui morti Covid. Conteggiati anche i non positivi (Di domenica 30 agosto 2020) Il bollettino quotidiano dei contagi da Coronavirus ieri ha registrato 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di venerdì, un unico decesso - in Veneto – e un autentico boom di guariti (1322). Mentre non si placa la polemica tra allarmisti e cosiddetti “negazionisti”, tra i pasdaran della mascherina e il sindaco Sgarbi che multa chi la porta senza motivo, la cronaca di queste ore ha riproposto un vecchio quesito molto in voga che all'inizio della pandemia: quello della distinzione dei morti “per” oppure ”con” Coronavirus. Una risposta certa non l'avremo forse mai, visto che gli stessi virologi si sono divisi tra chi ha derubricato il Covid a poco più di una semplice influenza e chi lo giudica invece un pericolo mortale per l'umanità. Questo conflitto scientifico ha inevitabilmente alimentato ... Leggi su iltempo

samuele26572 : RT @tempoweb: Il macabro balletto sui morti #COVID19 Conteggiati anche i non #positivi - icsicsxx : RT @tempoweb: Il macabro balletto sui morti #COVID19 Conteggiati anche i non #positivi - PAOLAGOSTINI : RT @tempoweb: Il macabro balletto sui morti #COVID19 Conteggiati anche i non #positivi - tempoweb : Il macabro balletto sui morti #COVID19 Conteggiati anche i non #positivi -

Ultime Notizie dalla rete : macabro balletto Il macabro balletto sui morti Covid. Conteggiati anche i non positivi Il Tempo Il macabro balletto sui morti Covid. Conteggiati anche i non positivi

Il bollettino quotidiano dei contagi da Coronavirus ieri ha registrato 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di venerdì, un unico decesso - in Veneto – e un autentico boom di guariti (1322). Mentre non si p ...

Il bollettino quotidiano dei contagi da Coronavirus ieri ha registrato 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di venerdì, un unico decesso - in Veneto – e un autentico boom di guariti (1322). Mentre non si p ...