Higuain Juventus, dalla Francia sicuri: trattativa avanzata con un club (Di domenica 30 agosto 2020) Higuain Juventus – La Juventus lavora anche sul mercato in uscita: i bianconeri adesso cercano di piazzare altrove alcuni esuberi. Uno di questi è senza dubbio Higuain che, dopo le parole di Pirlo ai giornalisti, potrebbe presto lasciare Torino. Si fa avanti un club americano. Dopo Matuidi, anche Gonzalo Higuain potrebbe seguire il centrocampista all’Inter Miami. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Francia, precisamente dal reporter Abdellah Boulma, la trattativa del club di MLS per il “Pipita” sarebbe in fase avanzata. Leggi anche: Mercato Juventus, operazione restyling sulle fasce: due gli obiettivi Dopo le dichiarazioni di Andrea Pirlo in ... Leggi su juvedipendenza

