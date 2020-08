Genoa, accordo con Juan Jesus: si cerca l’intesa con la Roma (Di domenica 30 agosto 2020) Il Genoa avrebbe trovato l’accordo con Juan Jesus, difensore della Roma, ma manca l’intesa con il club giallorosso Il Genoa avrebbe trovato l’accordo con Juan Jesus, difensore brasiliano della Roma, per il suo passaggio nella squadra rossoblu secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX. La dirigenza del club ligure deve ancora però trovare l’accordo con la Roma per il trasferimento del calciatore. La società giallorossa non vuole infatti liberare gratis il proprio giocare. Si cerca quindi un indennizzo tra le due parti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

