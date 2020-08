F3, gara 2 GP Belgio 2020: ordine di arrivo e classifica aggiornata, vince Sargeant (Di domenica 30 agosto 2020) Logan Sargeant vince gara 2 del Gran Premio di Formula 3 del Belgio e ritorna in testa alla classifica piloti. L’americano vince al termine di una gara davvero emozionante in cui è riuscito a precedere Vesti per meno di un secondo in un testa a testa che si è protratto per alcuni giri. Al terzo posto si piazza Lawson, mentre Piastri è sesto e torna dunque in seconda posizione nella generale. Ecco di seguito l’ordine di arrivo e la classifica aggiornata. L’ordine DI arrivo 1° Sargeant 2° Vesti 3° Lawson 4° Smolyar 5° Pourchaire 6° Piastri 7° Verschoor 8° Zendeli 9° ... Leggi su sportface

