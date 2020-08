Crotone, barcone a fuoco: quattro migranti morti, due finanzieri feriti (Di domenica 30 agosto 2020) AGGIORNAMENTO ORE 15:45 - quattro dei migranti dispersi in mare dopo l'incendio avvenuto al bordo del barcone al largo di Crotone sono morti. I loro corpi, tra i quali c'è quello di una donna, sono stati recuperati dai mezzi di soccorso. Continuano le ricerche degli altri due dispersi. barcone di migranti a fuoco al largo di CrotoneUn barcone con circa 20 migranti a bordo ha preso fuoco al largo di Crotone. Le fiamme sono divampate, per motivi in fase di accertamento, durante il trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di porto. Secondo il primo bollettino, almeno sei migranti risultano dispersi in mare, mentre due ... Leggi su blogo

