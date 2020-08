Covid, in India è record di casi: quasi 80 mila positivi in un giorno (Di domenica 30 agosto 2020) In India è record di casi di positività al Covid. Nella nazione asiatica nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 78 contagi in più rispetto a ieri. In tutto il mondo è la nazione in cui il Coronavirus si propaga con maggiore facilità e velocità. La situazione in India preoccupa, con i numeri che si registrano nel paese che testimoniano come l’emergenza Covid sia tutt’altro vicina dall’essere vinta. I dati che arrivano dall’India sono emblematici: in totale fino a oggi ci sono stati 63.500 decessi e nelle ultime 24 ore il Paese ha segnato il record mondiale di quasi 80mila nuovi positivi in un ... Leggi su bloglive

ndtv : COVID-19 Alert In Tripura, Agartala Records 21% Positivity Rate - Angelo00238990 : @messveneto Conosco abbastanza bene il Sud Est dell'India e credo avranno gravi problemi con il Covid. È un carnaio. - faisallcdc : RT @ndtv: COVID-19 Alert In Tripura, Agartala Records 21% Positivity Rate - vitobarile : @antogar78 Follia/Crimine è stato ripartire proprio dagli usa so tre mesi che mi solo a dirlo, già che c'è l'atp do… - stefano19 : @Gio_Eh_niente @fdragoni @Pholey_vn Mille al giorno in quella città? Di Covid? Fonte? Al WHO non risulta, visto che… -