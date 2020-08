Compleanno in casa Napoli, Ospina compie 32 anni: gli auguri del club (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi 31 agosto è il Compleanno del portiere colombiano del Napoli. Tramite social arrivano gli auguri del club di De Laurentiis: "Tanti auguri a David Ospina. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Compleanno in casa Napoli, Ospina compie 32 anni: gli auguri del club - micricosmo : * La sua voce ormai è come casa, per me. E giuro gli auguro tutto il bene del mondo, si merita tante tante cose bel… - NCN_it : COMPLEANNO IN CASA #NAPOLI, TANTI AUGURI A #OSPINA! - hhobisunshinee : sono tornata a casa ora da un compleanno e non so come dovrò svegliarmi alle 4,bene - bresk5 : RT @ManuelMonzani: Da 12 anni, senza sosta, qualcuno lavora nell’ombra per raccontare lo sport secondo uno standard di qualità definito da… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno casa Buon compleanno Casa del Popolo. Vide la luce un secolo fa, prima del Pci Il Tirreno Buon compleanno Capanna Margherita!

L’idea di costruire un rifugio oltre i 4500 metri venne approvata dall’Assemblea dei delegati dal CAI il 14 luglio 1889. L’utilità di una struttura a una simile altezza era quella di “consentire ad al ...

Iris Apfel compie 99 anni. Auguri alla modella (icona di stile su Instagram) più vecchia del mondo

Il suo rossetto rosso e l’ombretto colorato dietro agli occhialoni neri sono un inno alla gioia: Iris Apfel, definita dai giornali stranieri la modella più vecchia del mondo, compie 99 anni il 29 agos ...

L’idea di costruire un rifugio oltre i 4500 metri venne approvata dall’Assemblea dei delegati dal CAI il 14 luglio 1889. L’utilità di una struttura a una simile altezza era quella di “consentire ad al ...Il suo rossetto rosso e l’ombretto colorato dietro agli occhialoni neri sono un inno alla gioia: Iris Apfel, definita dai giornali stranieri la modella più vecchia del mondo, compie 99 anni il 29 agos ...