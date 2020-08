Un incompetente, un piccolo uomo sessista. Ecco chi è Salvini per Elsa Fornero (Di sabato 29 agosto 2020) Il sondaggio lanciato dalla Lega per la scelta del ” peggior ministro della storia” fa scatenare le polemiche. Nell’elenco solo donne. “sessista”, tuonano sui social. Per Elsa Fornero Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali nel Governo a guida Mario Monti, Matteo Salvini è “un piccolo uomo che non si rende conto della sua pochezza” … L'articolo Un incompetente, un piccolo uomo sessista. Ecco chi è Salvini per Elsa Fornero proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

