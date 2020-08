Temptation Island 8, Amedeo e Sofia quinta coppia (video) (Di sabato 29 agosto 2020) Oggi, sabato 29 agosto 2020, è stata ufficializzata la quinta coppia che prenderà alla prossima edizione di 'Temptation Island' in partenza a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Si tratta di Amedeo e Sofia. Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni raccolte nella clip di presentazione, postata, qualche ora fa, sull'account Instagram del programma: 29 agosto 2020 15:37. Leggi su blogo

Nel corso di questo sabato abbiamo fatto conoscenza della quinta coppia di Temptation Island. I canali ufficiali del programma, guidato stavolta da Alessia Marcuzzi, ha rivelato gli altri due concorre ...