Serena Enardu respinge le accuse di apologia di nazismo: "Non ho mai fatto alcun inneggiamento" (Di sabato 29 agosto 2020) Si continua a parlare del caso di Serena Enardu e della torta di compleanno decorata con la bandierina con una svastica, mostrata su Instagram in occasione della festa di una sua amica. Le accuse contro l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e tronista di Uomini e donne sono ancora molto accese, così Serena Enardu ha deciso di tornare sulla vicenda registrando alcune Stories ed esprimendo ancora una volta il proprio giudizio.Serena Enardu, accusata di aver inneggiato al nazismo sui social, ha respinto ogni rimprovero, consigliando a chi l'ha criticata di consultare i codici della legge per arrivare a conclusioni corrette. Ecco cos'ha detto: Sono stata accusata di un reato che non esiste nella legge italiana. ... Leggi su blogo

toysblogit : Serena Enardu respinge le accuse di apologia di nazismo: 'Non ho mai fatto alcun… - scemochileggeah : @trash_italiano donna con la D maiuscola. Tanto criticata però poi si seguono Serena Enardu e company - paradiselost97 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): Serena Enardu sclera contro Pago - zazoomblog : ‘Uomini e Donne Story’ il percorso di Giovanni Conversano e Serena Enardu - #‘Uomini #Donne #Story’ #percorso - IsaeChia : ‘#UominieDonneStory’, il percorso di #GiovanniConversano e #SerenaEnardu #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Serena Enardu torna a parlare dell'episodio della svastica: a valanga contro gli haters, parole... LettoQuotidiano Serena Enardu torna a parlare dell’episodio della svastica: a valanga contro gli haters, parole pesantissime

Tutta la schiettezza di Serena Enardu. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip è finita al centro della gogna mediatica dopo aver pubblicato uno scatto fotografico che raff ...

Grande Fratello Vip, Serena Enardu: "Mai fatto inneggiamento al nazismo"

L'ex gieffina chiarisce, ancora una volta, l'episodio della svastica che l'ha messa al centro di un polverone mediatico. Serena Enardu torna sulla vicenda che l'ha vista recente protagonista, suo malg ...

Tutta la schiettezza di Serena Enardu. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip è finita al centro della gogna mediatica dopo aver pubblicato uno scatto fotografico che raff ...L'ex gieffina chiarisce, ancora una volta, l'episodio della svastica che l'ha messa al centro di un polverone mediatico. Serena Enardu torna sulla vicenda che l'ha vista recente protagonista, suo malg ...