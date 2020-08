Sabrina Salerno allerta sock: furto d’identità, fan a rischio truffa (Di sabato 29 agosto 2020) Sabrina Salerno mette in allerta i propri fan: una pagina Facebook si serve della sua identità per perpetrare una truffa. Occhio a riconoscere il vero profilo della showgirl Sabrina Salerno (fonte foto: Instagram, @SabrinaSalernofficial)La bellissima e procace Sabrina Salerno è molto attiva sui social, dove può vantare una popolarità vastissima, dovuta alla sua bellezza abbacinante e al suo carattere bonario. Seguitissima dai suoi 591 mila follower su Instagram, i fan non si perdono un post della showgirl. Ed ecco che in molti sono accorsi in aiuto della cantante di Boys Boys Boys, la quale ha denunciato, proprio su Instagram un furto ... Leggi su chenews

L'elisir di eterna giovinezza esiste, e loro ne conoscono la ricetta. Il tempo passa senza lasciare traccia e in costume le vip over 50 sfoggiano corpi perfetti: sono una più bella dell'altra e sui so ...

Nel mare magnum della rete può capitare di imbattersi in truffe telematiche. L’ultimo caso riguarda Sabrina Salerno che ha denunciato un tentativo di truffa da parte di chi, utilizzando il suo nome e ...

L'elisir di eterna giovinezza esiste, e loro ne conoscono la ricetta. Il tempo passa senza lasciare traccia e in costume le vip over 50 sfoggiano corpi perfetti: sono una più bella dell'altra e sui so ...Nel mare magnum della rete può capitare di imbattersi in truffe telematiche. L'ultimo caso riguarda Sabrina Salerno che ha denunciato un tentativo di truffa da parte di chi, utilizzando il suo nome e ...