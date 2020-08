Morire di lockdown (Di sabato 29 agosto 2020) La pressione dei mesi di isolamento ha portato a decine di suicidi collegabili al Covid. Chi si è tolto la vita per motivi economici, chi per l'angoscia del contagio, chi per fragilità psichiche che la pandemia ha aggravato. Ma la cifra, parziale (manca in Italia un osservatorio sulle morti volontarie), nasconde un sommerso ancor più allarmante. E un'altra quarantena farebbe deflagrare il fenomeno.Prima la salute, certo. Con le decisioni assunte «in scienza e coscienza» come ama ripetere il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il lockdown, senza pari in Europa per durezza, è stato infatti imposto per limitare i contagi. Sulla stessa lunghezza d'onda si è sintonizzato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha rivendicato la necessità della chiusura totale. E ha predicato prudenza, paventando un possibile ... Leggi su panorama

Come si dice? La salute, innanzitutto. Bene,ma si può morire di salute? Una persona a 55 anni è fragile in un Paese in cui si muore trent’anni dopo? È fragile se ha una malattia seria. Ma se ha una ma ...

Scioccante notizia quella che arriva dagli Usa: nello Stato della Georgia un bambino di appena un anno è morto di coronavirus. È a tutti gli effetti una notizia sconvolgente quella che arriva dagli Us ...

