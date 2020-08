In Spagna sono sicuri: per Suarez è lotta tra Juve e Atletico Madrid (Di sabato 29 agosto 2020) Per l'attaccante scaricato dal neo tecnico del Barcellona Ronald Koeman sarebbe lotta a due tra bianconeri e colchoneros Leggi su 90min

Tg3web : Coronavirus, preoccupa la situazione in Europa. 4.500 nuovi casi in Francia, 3.500 in Spagna, mentre a Berlino è re… - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - campaninimarco : @GianniMagini @gio_c75 @francotaratufo2 @carlucci_cc @Isadolly4 @IlConte50919IT @MPenikas @CiceroM5S @m_spagna… - m_spagna : RT @tranellio: Molti stalker sono psicopatici, e sono pronti a buttarti in faccia ogni atto del passato, si immedesima nel remoto della vi… - campaninimarco : @GianniMagini @gio_c75 @francotaratufo2 @carlucci_cc @Isadolly4 @IlConte50919IT @MPenikas @CiceroM5S @m_spagna… -