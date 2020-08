Coronavirus, calano i contagi, record tamponi: quasi100 mila (Di sabato 29 agosto 2020) Si registra un lieve calo di contagi, la vittima, dopo le 9 di ieri, è solo una. È allarme in Sardegna, a Sassari il Vice Sindaco ha deciso che le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto. Il ministero della Saluta registra un lieve calo dei contagi da Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Lieve calo anche in Francia. Nuovo record per l'India, oltre 76 mila i casi, e le Filippine sono il Paese con più contagi del sud-est asiatico. BRUXELLES. Rallentano i contagi da Coronavirus in Belgio ...