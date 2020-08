Calciomercato serie C LIVE: Ravenna, è in arrivo il portiere Raspa (Di sabato 29 agosto 2020) La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative di mercato della terza serie aggiornate ogni giorno La nuova stagione di serie C sta per iniziare. Segui tutte le ultime trattative della terza serie, con le ultime news del campionato. Sabato 29 agosto Venerdì 28 agosto 17.40 Feralpisalò, dall’Inter arriva in prestito Gavioli – Il comunicato è arrivato dal club nerazzurro. 17.00 Juve Stabia, per l’attacco idea Samuele Neglia dal Bari – A riportarlo è Radio Selene. 15.36 Cavese, dal Torino ecco Mihael Onişa – L’operazione è stata comunicata dal club campano. 14.45 Triestina, sondaggio col Venezia per Riccardo Bocalon – A riportarlo è Trivenetogoal. 10.45 Ravenna, è ... Leggi su calcionews24

SkySport : Calciomercato Inter, Borja Valero non resta: tre club di Serie A su di lui - DiMarzio : LIVE | #Reggina, è fatta per #Rami - Gazzetta_it : #calciomercato #Milan, Brahim #Diaz sempre più vicino: accordo con il #RealMadrid - IfyesDM : RT @NicoSchira: Niente rinnovo per #BorjaValero: lo spagnolo dice addio all’#Inter dopo 3 anni. Nel suo futuro potrebbe esserci ancora la S… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Napoli, #Karbownik è solo l'ultimo della lista dei difensori comprati all'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato serie Calciomercato Serie B, le trattative LIVE di oggi GianlucaDiMarzio.com Sampdoria, Torregrossa dà l’ok ma c'è concorrenza: ecco le richieste di Cellino

La gerarchia dell’attacco blucerchiato ad oggi è ben definita. In forza alla Sampdoria ci sono Quagliarella, Bonazzoli che potrebbe essere fresco di rinnovo, Ga ...

Osimhen non è Lozano: che progressione! Il nigeriano ha già conquistato Napoli

Il pubblico napoletano ha già un nuovo idolo. Victor Osimhen ha impiegato ben poco per entrare nel cuore dei tifosi azzurri. L'attaccante è stato devastante nel match contro l'Aquila. Ha realizzato il ...

La gerarchia dell’attacco blucerchiato ad oggi è ben definita. In forza alla Sampdoria ci sono Quagliarella, Bonazzoli che potrebbe essere fresco di rinnovo, Ga ...Il pubblico napoletano ha già un nuovo idolo. Victor Osimhen ha impiegato ben poco per entrare nel cuore dei tifosi azzurri. L'attaccante è stato devastante nel match contro l'Aquila. Ha realizzato il ...