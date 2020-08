Brevetti, pressing di Salvini e Martina (Di sabato 29 agosto 2020) "L'area di Mind può diventare la sede naturale del Tribunale europeo dei Brevetti: lo propone Arexpo. Chiediamo al Governo di muoversi, senza dubbi e incertezze. Milano lo merita!". Parole del leader ... Leggi su ilgiorno

"L’area di Mind può diventare la sede naturale del Tribunale europeo dei brevetti: lo propone Arexpo. Chiediamo al Governo di muoversi, senza dubbi e incertezze. Milano lo merita!". Parole del leader ...

Il derby Milano/Torino rischia di far perdere l'Italia

Il braccio di ferro economico e politico va avanti, sottotraccia, da mesi. Adesso però è uscito allo scoperto. E potrebbe finalmente risolversi. Grazie a una data: il 10 settembre verrà avanzata uffic ...

