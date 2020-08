Verso le elezioni, Bonafè: "Nelle nostre liste parità di genere e giovani" (Di venerdì 28 agosto 2020) "Sono orgogliosa e soddisfatta perché le liste che presentiamo oggi sono competitive e caratterizzano molto il partito democratico della Toscana. Ma al tempo stesso sono liste aperte alla società ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Verso elezioni Verso le elezioni. Salvini: "In Toscana il cambiamento è a portata di mano" LA NAZIONE Ungulati: appello di Confagricoltura Toscana al futuro governatore toscano

A danneggiare le colture sono cinghiali, ma anche daini, cervi, caprioli, sempre più numerosi. Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti: «Da indennizzo a prevenzione. Cambieremo l’ap ...

Verso le Regionali, Tellini: “Pescatori e laguna patrimoni da valorizzare meglio”

“I Pescatori di Orbetello sono un’azienda agricola. I terreni in cui lavorano e da cui traggono i frutti sono fatti d’acqua, la laguna di Orbetello“. A dichiararlo è Enrico Tellini, candidato del Part ...

