“Sto male”, Rosa Perrotta, la confessione in lacrime sui social: tutta ‘colpa’ di Pietro Tartaglione (Di venerdì 28 agosto 2020) Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne molto presente sui social, nelle scorse ore si è sfogata tramite Instagram Stories su una questione che le sta molto a cuore. Come è noto, dopo il dating show di Maria De Filippi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno messo su famiglia e dato alla luce il piccolo Domenico detto Dodo. A distanza di poco più di un anno dalla nascita del piccolo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione oggi per la prima volta se ne sono separati per più di 24 ore per motivi lavorativi. La donna si è detta più volte triste per questa cosa, ha addirittura pianto e dichiarato: “Sto male, ma ce la posso fare”. ... Leggi su caffeinamagazine

