Scuola, Agnelli (Confimi): "Test per personale e dpi per studenti, si deve ripartire" (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Labitalia) - "Non si può mettere a rischio la riapertura della Scuola, un'istituzione fulcro della crescita della società, perno dell'organizzazione nella vita di famiglie e lavoratori. È opportuno però arrivare preparati al suono della campanella i docenti si sottopongano ai Test e ai ragazzi siano forniti gli strumenti di protezione individuale, il primo giorno di Scuola avremo la riprova che convivere con il virus è possibile". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, sulla riapertura delle scuole. "Nella nostra ultima indagine, 1 dipendente su 5 chiedeva -spiega il numero di uno dell'organizzazione del manifatturiero italiano- di poter lavorare in smart working per gestire i carichi familiari riferendosi ... Leggi su liberoquotidiano

In classe fra pochi giorni rientreranno anche gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Ma di loro si parla meno di zero, se non per dire che saranno esenti dall’obbligo di indossare ...

Scuola, la ministra Azzolina ha la poltrona a rotelle

La ministra nel bunker, ma la sorte di Lucia Azzolina sembra segnata. Riapertura o no il 14 settembre, la titolare dell’istruzione si è messa su una poltrona a rotelle destinata all’uscita dal ministe ...

In classe fra pochi giorni rientreranno anche gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Ma di loro si parla meno di zero, se non per dire che saranno esenti dall'obbligo di indossare ...