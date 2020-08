Sampdoria, Audero: «Dobbiamo fare tutti meglio, me compreso» (Di venerdì 28 agosto 2020) Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato in vista della nuova stagione: le sue dichiarazioni Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della nuova stagione che comincerà a breve. MIGLIORARE – «Ci siamo salvati con un bell’anticipo dopo aver attraversato una brutta situazione. Ovviamente tutti ci aspettiamo di migliorare, me compreso. Dobbiamo prepararci al meglio per la nuova stagione visto che non c’è molto tempo». PIRLO ALLENATORE – «È un campione assoluto, ho avuto modo anche se per poco tempo di frequentarlo durante gli allenamenti con le giovanili della Juventus. Non so come sarà da allenatore, ma a livello di ... Leggi su calcionews24

Fantacalcio : Sampdoria, Audero avvisa i fantallenatori: 'Faremo meglio' - sportli26181512 : Ekdal: 'Ero sicuro che Ibrahimovic sarebbe rimasto al Milan': Il centrocampista della Sampdoria: 'E' un giocatore c… - sportli26181512 : Sampdoria, grandi manovre dietro ad Audero. Ma il Chievo spara alto per Semper: Grandi manovre alle spalle di Auder… - Blucerchiando : La Sampdoria ha scelto il vice Audero per la stagione 2020/2021 #calciomercato - primocanale : Sampdoria: Ravaglia, ex Cremonese, 32 anni, sarà il vice di Audero -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Audero Sampdoria, Audero avvisa i fantallenatori: "Faremo meglio" Fantacalcio ® Sampdoria, Audero avvisa i fantallenatori: "Faremo meglio"

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato della nuova stagione della sua Sampdoria nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport. Il numero uno della Doria ha toccato vai temi, tra i quali l ...

Ekdal: "Ero sicuro che Ibrahimovic sarebbe rimasto al Milan"

GENOVA - "Ero sicuro che sarebbe rimasto ancora lì, è un giocatore che può fare ancora la differenza in Serie A come ha già dimostrato l'anno scorso. Avendoci giocato insieme in Nazionale, posso dire ...

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato della nuova stagione della sua Sampdoria nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport. Il numero uno della Doria ha toccato vai temi, tra i quali l ...GENOVA - "Ero sicuro che sarebbe rimasto ancora lì, è un giocatore che può fare ancora la differenza in Serie A come ha già dimostrato l'anno scorso. Avendoci giocato insieme in Nazionale, posso dire ...