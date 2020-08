Ruegg Verona: ufficiale il trasferimento dallo Zurigo (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Hellas Verona ha comunicato l’acquisto dell’esterno classe ’98 Ruegg dallo Zurigo: l’annuncio ufficiale del club gialloblù L’Hellas Verona ha comunicato l’acquisto dell’esterno classe ’98 Kevin Ruegg dallo Zurigo. L’annuncio ufficiale del club gialloblù. «Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Zurigo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Rüegg, che ha sottoscritto un contratto quinquennale, più precisamente sino al 30 giugno 2025. Il 22enne elvetico non raggiungerà la squadra gialloblù nel ritiro di Santa Cristina in Val ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Verona, oltre a #Pandur visite mediche anche per #Ruegg: - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #HellasVerona, prelevato #Rüegg dallo #Zurigo ?? Contratto di cinque anni per lui #LeBombeDiVlad… - Hellas1903it : Ufficiale, Ruegg al Verona. Contratto di 5 anni - HellasLive : UFFICIALE. #Rüegg all’#HellasVerona sino al 2025 - CMercato24H24 : Il #Verona chiude con lo #Zurigo per Kevin #Ruegg. L’esterno svizzero ha svolto in mattinata le visite mediche con… -