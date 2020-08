Prolungare l’effetto dell’abbronzatura con il make up? Scegli i giusti colori (Di venerdì 28 agosto 2020) Selezionando colori che sappiano scaldare l’incarnato si può Prolungare l’effetto dell’abbronzatura: parola dei più famosi make up Artist. Come ogni anno l’avvicinarsi ineluttabile del mese di settembre ci trascina lontano dall’estate e noi, sempre innamorate di sole, mare e minidress svolazzanti, cerchiamo di rimanere attaccate con le unghie e con i denti agli ultimi scampoli della … L'articolo Prolungare l’effetto dell’abbronzatura con il make up? Scegli i giusti colori è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

VanityFairIt : Una soluzione per chi cerca leggerezza, naturalezza e luminosità. O solo per chi vuole prolungare l'effetto capelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Prolungare l’effetto 45 migliori Termometro Da Cucina nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi