"Per colpa della sua pagliacciata senza mascherina...". Mastella multa Salvini e spara a zero: "Cosa sarebbe capace di fare" (Di venerdì 28 agosto 2020) Clemente Mastella è balzato agli onori delle cronache nazionali per aver multato Matteo Salvini, reo di non aver indossato la mascherina durante il suo comizio a Benevento. Il sindaco vuole davvero fargli pagare la multa? “E certo - ha dichiarato a Il Messaggero - con la sua pagliacciata senza mascherina e con assembramento è venuto meno al rispetto delle regole che riguardano la salute delle persone. Ha fatto una Cosa molto grave e del tutto irresponsabile. Ha disatteso un obbligo morale oltre che giuridico. Ora paghi i 400 euro della multa che i nostri vigili gli stanno per mandare”. Mastella addirittura teme che possa svilupparsi un focolaio nella sua ... Leggi su liberoquotidiano

Capezzone : +++Ieri al #tg4+++ CLIPPINO 4 (grazie a @strange_days_82) Lo strano protocollo del governo: dare la colpa agli altr… - Agenzia_Ansa : #Università, il controesodo dei fuorisede a causa del #covid #ANSA - NicolaPorro : #Conte addossa alle #Regioni la colpa delle riaperture delle #discoteche. Ma per @MaxDelPapa non può cavarsela così… - Sefron12 : @44sia_ @LaReclame1 @LOUIS_via_ROMA Non dico non sia di cattivo gusto o soprattutto inadatto a un ministro, o che p… - phoebeontw : @jadexhaz si amo sono ancora via, mangio, mi diverto, sono stanca e con la febbre, e non dormo per colpa della tracheite -

Ultime Notizie dalla rete : Per colpa "Vado alla Caritas. Per colpa dei cinghiali" La Nazione Clemente Mastella contro Matteo Salvini: "Finto e irrispettoso, cosa rischiamo per la sua pagliacciata senza mascherina"

Clemente Mastella è balzato agli onori delle cronache nazionali per aver multato Matteo Salvini, reo di non aver indossato la mascherina durante il suo comizio a Benevento. Il sindaco vuole davvero fa ...

Mastella: «Salvini ha fatto il guappo e ora prepari i 400 euro»

Sindaco Mastella, nel web lei è diventato per molti San Clemente, perché se l'è presa con Salvini: davvero vuole fargli pagare la multa? «E certo! E' venuto meno, qui a Benevento, con la sua pagliacci ...

Clemente Mastella è balzato agli onori delle cronache nazionali per aver multato Matteo Salvini, reo di non aver indossato la mascherina durante il suo comizio a Benevento. Il sindaco vuole davvero fa ...Sindaco Mastella, nel web lei è diventato per molti San Clemente, perché se l'è presa con Salvini: davvero vuole fargli pagare la multa? «E certo! E' venuto meno, qui a Benevento, con la sua pagliacci ...