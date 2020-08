Napoli, prima uscita in goleada: Osimhen è già in forma campionato (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel di Sangro (Aq)- E’ calcio d’agosto, gli avversari sono più che classici sparring partner, ma in un periodo arido di emozioni calcistiche, le ventuno segnature del Napoli in novanta minuti sono pur sempre un segnale importante. La compagine di Rino Gattuso vince il triangolare contro Castel di Sangro e Aquila, si gode gli applausi del pubblico presente e già questa è una notizia (1280 spettatori sugli spalti). Occhi puntati su Victor Osimhen, insieme a Rrahmani, al battesimo con la nuova maglia azzurra. Il talento nigeriano gioca la seconda gara e piazza subito un piccolo record: tre reti in otto minuti, poi due assist tanto per condire una frazione di gioco di grande livello. Certo, gli avversari saranno tutt’altra cosa tra un mese, ma il biondo attaccante del ... Leggi su anteprima24

