L’estate in musica del 2020. Poteva andare peggio. No, non poteva (Di venerdì 28 agosto 2020) L’arte può essere evasione o sublimazione. Può, per dirla col Baricco d’annata di Pickwick, curare ferite come un passo di Proust o aprire ferite, come una pagina di Dos Passos. Di fronte a una pandemia che ci ha tenuto in clausura per due mesi e passa, e che ci ha comunque condizionato al punto da mettere in dubbio un ritorno alla vita di prima, ci si sarebbe quindi potuto aspettare una doppia possibilità, in vista della ripresa e dell’estate: canzoni leggere che sollevassero gli animi o brani che provassero a fermare le emozioni contrastanti di questo periodo. La realtà, che come sempre ama stupirci, e che in questo 2020 si sta davvero lasciando andare a sperimentazioni che neanche Timothy Leary ai tempi di Berckley, Black Mirror scansate,ha optato per una terza strada: l’apocalisse. Così ... Leggi su optimagazine

