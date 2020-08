Gianna Nannini, la confessione: “Dipendente dalla cocaina, ho provato tutte le droghe” (Di venerdì 28 agosto 2020) Gianna Nannini ha raccontato di aver provato tutte le droghe, tranne l’eroina, rivelando alcuni dettagli intimi della sua vita privata. La regina italiana del rock, Gianna Nannini, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha rotto il silenzio su alcuni aspetti molto intimi e delicati della sua vita privata, tra cui la tossicodipendenza. L’artista è uscita … L'articolo Gianna Nannini, la confessione: “Dipendente dalla cocaina, ho provato tutte le droghe” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

