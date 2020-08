COVID-19: Aouar del Lione positivo, niente Nazionale e match di Ligue1 (Di venerdì 28 agosto 2020) Houssem Aouar, centrocampista del Lione, è risultato positivo al COVID-19 e salterà il match contro il Digione rinunciando anche alla convocazione con la Nazionale dei Bleu. Foto: Twitter Lione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

LIONE (Francia) - Houssem Aouar è stato contagiato dal Coronavirus. Come riportato da 'L'Equipe', il centrocampista del Lione ha mostrato sintomi sospetti ed è stato ricontrollato, dopo essere risulta ...Giovedì Carles Perez, venerdì in mattinata Bruno Peres (lo ha scritto lo stesso difensore brasiliano sui suoi profili social) e adesso - indiscrezione non ancora confermata di Sky Sport - anche Justin ...