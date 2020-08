Christopher Nolan: il regista di Tenet secondo Zerocalcare (Di venerdì 28 agosto 2020) Con l'uscita di Tenet al cinema, Zerocalcare approfitta per raccontare il regista Christopher Nolan dal suo punto di vista. Qual è il rapporto tra Zerocalcare e il cinema di Christopher Nolan? Approfittando dell'arrivo nelle sale di Tenet, l'ultimo film del regista, il fumettista ha provato a spiegarlo in quattro nuove tavole. Da quando Tenet è arrivato nelle sale, addetti ai lavori e appassionati di cinema non parlano d'altro: questo accade non solo perché il nuovo film di Christopher Nolan rappresenta il trampolino di rilancio del settore cinematografico, ma perché la maggior parte delle persone recatesi in sala continua ancora ad ... Leggi su movieplayer

WarnerBrosIta : #TENET, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, è solo al cinema. Acquista ora il tuo biglietto su… - WarnerBrosIta : “Quello che posso darti è una parola” #TENET, l'ultimo film di Christopher Nolan, è ora al cinema:… - WarnerBrosIta : Impazienti di vedere #TENET al cinema? Stasera su 100x100CINEMA su @Skyitalia Cinema 1 e Sky Cinema 2 alle 21:00 no… - GioTanner : RT @gravityfucks: Christopher Nolan il più odiato da quelli che hanno bisogno di screditarlo per sentirsi molto intelligenti - cinemaniaco_fb : ?????????????? Christopher Nolan: il regista di Tenet secondo Zerocalcare -