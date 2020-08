Audero e i nuovi allenatori: “Pirlo un’incognita, Inzaghi è migliorato tanto” (Di venerdì 28 agosto 2020) La Sampdoria è pronta a ripartire dopo una stagione non particolarmente esaltante. Il portiere blucerchiato Emil Audero ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione della squadra ligure ai microfoni di Sky Sport: "Vogliamo ripartire così come abbiamo concluso. Ci siamo salvati con un bell'anticipo dopo aver passato una situazione brutta. Ovviamente tutti ci aspettiamo di fare meglio, me compreso. Dobbiamo prepararci al meglio per la nuova stagione visto che non c'è molto tempo".PIRLOAudero ha un passato nelle giovanili della Juventus. Il portiere esprime il suo parere sulla scelta di puntare su Andrea Pirlo: "Lui è un campione assoluto, ho avuto modo anche se per poco di frequentarlo durante gli allenamenti con le giovanili della Juventus. Non so come sarà da allenatore, ma a livello di conoscenze non ci sono ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Audero e i nuovi allenatori: 'Pirlo un'incognita, Inzaghi è migliorato tanto' - -

Ultime Notizie dalla rete : Audero nuovi Calciomercato Sampdoria, Il Torino vuole Audero in cambio di... ClubDoria46.it Sampdoria, Audero: «Dobbiamo fare tutti meglio, me compreso»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della nuova stagione che comincerà a breve. MIGLIORARE – «Ci siamo salvati con un bell’anticipo dopo aver attravers ...

Sampdoria, Audero avvisa i fantallenatori: "Faremo meglio"

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato della nuova stagione della sua Sampdoria nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport. Il numero uno della Doria ha toccato vai temi, tra i quali l ...

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della nuova stagione che comincerà a breve. MIGLIORARE – «Ci siamo salvati con un bell’anticipo dopo aver attravers ...Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato della nuova stagione della sua Sampdoria nel corso di un'intervista concessa a Sky Sport. Il numero uno della Doria ha toccato vai temi, tra i quali l ...