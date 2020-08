Ancora sbarchi a Lampedusa: le immagini di due barchini (Di venerdì 28 agosto 2020) Maurizio Zoppi Un video in cui si vedono un paio di imbarcazioni raggiungere la banchina per attraccare e fare scendere i passeggeri, circa una decina per natante, a Lampedusa: questo il video pubblicato dalla parlamentare della Lega Lucia Bergononi, accompagnato dal commento: “Ora Lampedusa, a voi il giudizio“. accoglienza migranti business migranti migrantii  Luoghi: Lampedusa Leggi su ilgiornale

