Alta tensione nel Baltico: Russia e Svezia ai ferri corti (Di venerdì 28 agosto 2020) La strategica isola di Gotland, avamposto svedese nel Mar Baltico non lontana dall’exclave russa di Kaliningrad, è al centro di nuove tensioni. Stoccolma ha deciso di dispiegarvi quattro navi da guerra ed un numero non specificato di forze terrestri e velivoli militari in seguito ad esercitazioni navali russe nell’area. Secondo alcuni esperti la Federazione Russa … InsideOver. Leggi su it.insideover

Agenzia_Ansa : Alta tensione nel Mediterraneo, Erdogan minaccia Atene #ANSA - fattoquotidiano : ALTA TENSIONE Gli scali marittimi in ordine sparso [di Sarah Buono] #edicola #21agosto - shcttle : RT @bloodyrachell: momento di alta tensione #The100 - Cocco060477 : @AspesiAspe1 @robyroma1 @Dany86972080 @Lady_ofShalott_ Prova a dover scollegare dei fili d'alta tensione. ???????????? - dsmca1 : 3. io ero l'autista della Famiglia ... così x dire eh... come sa bene la famosa SIGNORA (w.) che da oltre 1 ANNO no… -