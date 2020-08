Università, Google lancia la sfida: laurea in sei mesi (Di giovedì 27 agosto 2020) Ecco l'università di GoogleGli obiettivi dell'università di GoogleCome funziona l'università di Google?Ecco l'università di GoogleTorna su L'ultima sfida di Google è la creazione di una università qualificata, poco costosa e soprattutto di brevissima durata. Il gigante della tecnologia battezza la sua università online, con corsi basati sui Google Career Certificates, riguardanti le professioni più richieste oggi nel mondo digitale. Con una durata degli studi che non supera i sei mesi e che non dovrebbe costare più di 300 dollari. Gli obiettivi dell'università di GoogleTorna su L'obiettivo di Big G è quello di svecchiare il percorso di studi e fare leva ... Leggi su studiocataldi

francopizzetti : Linee guida per Università - DigitalicMag : Arriva l'università targata Google: i corsi e le borse di studio per accedervi. - BI_Italia : #Università? Macché, adesso ci sono i #corsi ‘economici’ di #Google per formare professionisti nell’area #digitale - man29ny : Perché dedicare 6 mesi quando basta qualche ora sui vari social networks? ?????????????? - MauroDelCorno : RT @LieraMarco: LA FRAGILITÀ DI MOLTE UNIVERSITÀ (THREAD) Tranne Medicina, Ingegneria Civile e poche altre lauree in cui c’è sempre stata e… -

Ultime Notizie dalla rete : Università Google Università, mancano studentati: ecco perché in Italia gli studenti sono obbligati a stare in famiglia Corriere della Sera