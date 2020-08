Ufficiale: Rivas dall’Inter in prestito alla Reggina (Di giovedì 27 agosto 2020) Rigoberto Rivas va alla Reggina in prestito dall’Inter, come annuncia il sito Ufficiale del club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica che Rigoberto Rivas, attaccante honduregno classe 1998, è stato ceduto a titolo temporaneo annuale gratuito con diritto di opzione a favore della società della Reggina. L’Inter mantiene il diritto di contro-opzione”. Foto: Reggina Facebook L'articolo Ufficiale: Rivas dall’Inter in prestito alla Reggina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L’Inter sfoltisce la rosa: dopo aver concluso il prestito alla Reggina, Rigoberto Rivas era tornato di fatto un giocatore nerazzurro, ma con una nota ufficiale il club di Via della Liberazione ha annu ...

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver rinnovato l’accordo con il FC Internazionale Milano per le prestazioni sportive di Rigoberto Rivas.

L'Inter sfoltisce la rosa: dopo aver concluso il prestito alla Reggina, Rigoberto Rivas era tornato di fatto un giocatore nerazzurro, ma con una nota ufficiale il club di Via della Liberazione ha annunciato il rinnovo del prestito.