Serie A, l’Inter chiede alla Lega di posticipare l’inizio del campionato di una settimana (Di giovedì 27 agosto 2020) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’amministratore deLegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha inviato una richiesta alla Lega Serie A per posticipare la prima giornata di campionato di una settimana. La squadra è stata impegnata fino al 21 agosto in Europa League, con la finale e adesso ha bisogno di più tempo per completare la preparazione. Il presidente Paolo Dal Pino dovrà dare adesso una risposta alla richiesta nerazzurra. La settimana prossima, la Lega presenterà il calendario della stagione che comincerà il 19 settembre. L'articolo Serie A, l’Inter chiede alla Lega di ... Leggi su ilnapolista

