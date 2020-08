Serie A, ipotesi rinvio di una settimana: due squadre pronte a richiederlo (Di giovedì 27 agosto 2020) La data di inizio della nuova stagione di Serie A potrebbe slittare.Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, alcune squadre avrebbero intenzione di chiedere alla Lega il rinvio della prima giornata, in programma il 19 settembre. L'emergenza Coronavirus e la conseguente ridefinizione dei calendari, infatti, hanno fatto sì che il termine della scorsa stagione e l'inizio della seguente fossero in stretta vicinanza. Un problema soprattutto per quelle compagini che hanno giocato ad agosto le Coppe Europee. In prima linea, dunque, ci sono soprattutto Inter e Atalanta, che sono arrivate rispettivamente in finale di Europa League e ai quarti di Champions League. I nerazzurri, in particolare, hanno terminato la propria annata soltanto una ... Leggi su mediagol

