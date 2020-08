Scarlet Nexus si mostra in un nuovo trailer (Di giovedì 27 agosto 2020) In Scarlet Nexus, il nuovo gioco di ruolo e azione di BANDAI NAMCO Studios, i giocatori vestiranno i panni di Yuito Sumeragi ed esploreranno le strade della città di New Himuka in un'atmosfera neo-punk anni '90.In questo mondo, alcune creature misteriose chiamate "Estranei" sono giunte sulla Terra per nutrirsi di cervelli umani. Per contrastare questa pericolosa minaccia, è stata creata la "Forza di Soppressione Estranei", o FSE, reclutando solo i combattenti più abili e potenti. Yuito è una nuova recluta che combatte con una katana affilata e sfruttando alcune abilità psicocinetiche. Per eliminare questi temuti mostri, i membri della tua squadra potranno conferirti alcuni poteri speciali attraverso il "Struggle Arms System" (SAS) che può collegare il cervello e le abilità dei tuoi ... Leggi su eurogamer

