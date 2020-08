Ragazzo si arrampica sulla statua di Modugno a Polignano. Il sindaco: "L'ho denunciato" (Di giovedì 27 agosto 2020) Giovane sale sulla statua di Domenico Modugno a Polignano a Mare e il sindaco lo denuncia. A darne notizia, tramite Facebook, è stato lo stesso primo cittadino della località in provincia di Bari. Il sindaco Domenico Vitto ha scritto: “Ho da poco sporto denuncia ai carabinieri per il gesto di quel Ragazzo che è salito sulla statua di Modugno neanche fosse il palo della cuccagna. Ci saranno indagini serie e veloci, perché non passi l’idea che Polignano sia un campo di battaglia”.“Dopo aver firmato la denuncia - aggiunge il sindaco - ho visto entrare l’avvocato Eugenio Scagliusi che era venuto lì per lo stesso ... Leggi su huffingtonpost

Giovane sale sulla statua di Domenico Modugno a Polignano a Mare e il sindaco lo denuncia. A darne notizia, tramite Facebook, è stato lo stesso primo cittadino della località in provincia di Bari. Il ...

Polignano è una meta turistica meravigliosa che incanta ogni volta che la si va a visitare o si trascorre una giornata o una serata. Polignano ha dei panorami così suggestivi da togliere il fiato ma è ...

