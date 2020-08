Pronti a sentirvi vecchi? Macaulay Culkin ha 40 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Per un paio di generazioni di spettatori lui sarà per sempre Kevin McCallister, il pestifero bimbo di otto anni che viene lasciato erroneamente da solo a casa per le vacanze di Natale dalla chiassosa famiglia e deve anche sventura in modi mirabolanti un tentativo di furto. Eppure il protagonista di Mamma ho perso l’aereo, film cult uscito nel 1990, non è rimasto fermo a quell’età: anzi, proprio il 26 agosto 2020, Macalay Culkin ha compiuto 40 anni. L’attore, divenuto una star in giovanissima età per ruoli come questo e in film come Pagemaster e Richie Rich, non ha esitato a scherzarci su e su Twitter ha postato una serie di divertenti messaggi con il solo obiettivo di ribadire quanto il tempo passa inesorabilmente per tutti: “Ehi ragazzi, volete sentirvi ... Leggi su wired

