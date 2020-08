Parigi, obbligo mascherina all’aperto in tutta la città (Di giovedì 27 agosto 2020) Parigi, obbligo mascherina all’aperto in tutta la città. A Parigi e in una regione di Marsiglia il virus circola attivamente Parigi, insieme con Le Bouches du Rhône (regione di Marsiglia, ndr) sono considerate tra le zone di circolazione attiva del Coronavirus, ragion per cui la mascherina all’aperto è obbligatoria. Il ministro francese Jean Castex ha … L'articolo Parigi, obbligo mascherina all’aperto in tutta la città proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : - SkyTG24 : Coronavirus, Francia: a Parigi obbligo di mascherina all'aperto. FOTO - rtl1025 : ???? 'Il prefetto di #Parigi estenderà l'obbligo della #mascherina a tutta la capitale': lo ha annunciato il primo mi… - pimpi59 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Francia: a Parigi obbligo di mascherina all'aperto. FOTO - LenaPoros : RT @SkyTG24: Coronavirus, Francia: a Parigi obbligo di mascherina all'aperto. FOTO -