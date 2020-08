Milan, Daniel Maldini subito in gol nella prima partitella: si sta guadagnando la conferma sul campo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il baby Maldini ha offerte da mezza Serie B ma la sua intenzione è quella di rimanere al Milan a vita, come il papà Paolo, che è anche dirigente della squadra,, fonte gazzetta.it ,. Leggi su blitzquotidiano

