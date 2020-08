Microsoft Surface Book 3, il laptop super-potente che ha un tocco di genialità in più (Di giovedì 27 agosto 2020) Il nuovo Surface Book 3 è il prodotto perfetto per chi non sa scegliere tra la praticità di un 2-in-1 e la potenza di un laptop. Il nuovo portatile di punta della famiglia Surface ha il grande vantaggio di poter scollegare lo schermo se hai bisogno di un tablet: basta tenere premuto il pulsante di disconnessione per allentare i magneti ed estrarre il display per portarlo sempre con sé in ufficio. Microsoft Surface Book 3Sostanzialmente è come se tu acquistassi la flessibilità e la comodità d'uso di un Surface Pro 7 all'interno di un guscio elegante e raffinato che ospita un processore più potente, doppia batteria e una tastiera di livello premium. Una scelta azzeccata che va ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Surface Microsoft Surface Duo - Scheda tecnica AndroidWorld.it Microsoft, le nuove offerte dedicate ai Surface: fino al 25% di sconto, perfetto per il Back to School

A partire da oggi, giovedì 27 agosto (e con scadenza il 2 settembre), Microsoft propone delle interessanti offerte sul proprio store ufficiale. In particolare, l’iniziativa coinvolge il Surface Go 2, ...

Apple: l’iPhone pieghevole simile a Surface Duo è (quasi) pronto?

Secondo una recente indiscrezione, Apple avrebbe già preparato un prototipo funzionante del primo iPhone pieghevole. A diffondere questo interessante rumor è stato Jon Prosser, che ha anche anticipato ...

