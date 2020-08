Immigrati, Musumeci non si piega: “Impugnata ordinanza? Non ci fermeremo” (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – E’ scontro totale tra Sicilia e Palazzo Chigi. Il governo giallofucsia ha impugnato l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per gli Immigrati presenti sull’isola e il divieto di sbarco (Ong comprese). Il ricorso è già stato notificato alla controparte ed è già in corso il deposito al Tar della Sicilia. Alla base dell’impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio è competenza dello Stato, non delle Regioni. Pronta la replica del governatore siciliano: “Un ricorso non ci fermerà“. La tesi del governo: “Misure interferiscono con gestione fenomeno migratorio” L’ordinanza di Musumeci, ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : Con tutto il rispetto, ma come può un prete dire: non venite a Messa se siete d'accordo con Musumeci? Vi pare norma… - GabriGiammanco : L’esposto di @davidefaraone contro @Musumeci_Staff è surreale.Coinvolgere le procure in una decisione politica è de… - matteosalvinimi : ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arriv… - FrancoBaldiniFB : RT @francescatotolo: È scontro totale tra Sicilia e Palazzo Chigi. Il governo giallofucsia ha impugnato l’ordinanza del presidente della Re… - __SAMU_ITALIA__ : RT @stopcensurainfo: Governo impugna ordinanza Musumeci: immigrati irregolari restano in Italia -