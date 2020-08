Grammatica italiana, ecco i dieci errori più diffusi (Di giovedì 27 agosto 2020) Uno studio condotto dalla XVIII Settimana della lingua italiana nel mondo ha messo in evidenza i numerosi errori che commettiamo: ecco i primi dieci La lingua italiana è ricca di aspetti da valutare e così in tanti commettono errori davvero madornali. Tanti difetti arrivano dall’uso dell’apostrofo (45%) o quello del congiuntivo (34%). I metodi per … L'articolo Grammatica italiana, ecco i dieci errori più diffusi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Grammatica italiana Grammatica italiana, ecco i dieci errori più diffusi ViaggiNews.com Errori grammaticali più comuni, quali i più frequenti degli italiani

Errori grammaticali più comuni, terrore non solo per gli studenti ma anche per chi la scuola l’ha finita ormai tempo fa ma ha ancora problemi con la grammatica italiana, una delle più complesse al mon ...

Robur, caccia al mister Le opzioni di Grammatica

Il direttore sportivo valuta tre o quattro nomi per la panchina bianconera Belli e Ristori ieri a Roma per completare l’iscrizione al campionato ...

