Eboli, focolaio in un'azienda agricola: 24 casi accertati (Di giovedì 27 agosto 2020) C'è un nuovo focolaio in Campania. In un'azienda agricola di Eboli, nel Salernitano, sono stati accertati 24 casi positivi. L'Asl di Salerno ha chiesto al sindaco Massimo Cariello la predisposizione di tutte le misure per la salvaguardia della comunità. Eboli, focolaio in un'azienda agricola: 24 casi accertati In corso da parte del personale dell'azienda sanitaria …

