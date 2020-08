DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 1 si mostra in un nuovo adrenalinico trailer gameplay (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel corso della Gamescom Opening Night Live abbiamo avuto l'occasione di dare un'occhiata da vicino a un trailer gameplay di DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1, la prima espansione della campagna dell'acclamato FPS sviluppato da id Software.Ecco come Bethesda presenta l'espansione single-player di DOOM Eternal:"La tua guerra non è ancora finita... Uccidendo la Khan Maykr hai provocato uno squilibrio di potere che minaccia tutto il creato.Con l'aiuto di un vecchio alleato, fatti strada fino a Urdak e decidi ancora una volta il destino dell'universo. La tua missioneora apPartiene solo a te".Leggi altro... Leggi su eurogamer

CosmoSeriously : Dovrei giocare a DOOM Eternal per sfogare tutto ciò che ho di represso. #OpeningNightLive - PCGamingit : Doom Eternal: raggiunti i 1000fps grazie a un PC bello potente (e all'azoto liquido) - - Eurogamer_it : #DOOMEternal gira a 1.000 fps su un PC raffreddato ad azoto liquido. - gigibeltrame : DooM Eternal: raggiunti i 1000 frame al secondo grazie all'azoto liquido #digilosofia - berkley1_ : RT @HDblog: DOOM Eternal gira a 1000 FPS su un PC raffreddato ad azoto liquido | VIDEO -