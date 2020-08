Black Myth: Wu Kong in un nuovo trailer che presenta combattimenti con 'centinaia di migliaia di soldati' (Di giovedì 27 agosto 2020) Black Myth: Wu Kong dello sviluppatore cinese Game Science è tornato a mostrarsi con un nuovo video.Il filmato è definito come un "teaser" che mostra una lotta con "centinaia di migliaia di soldati".Sicuramente mostra molti nemici e, sebbene sia breve, è davvero fantastico.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Un nuovo trailer per #BlackMythWuKong. - infoitscienza : Annunciato Black Myth: Wu Kong, action cinese che si ispira al romanzo Viaggio in Occidente - infoitscienza : Black Myth: Wu Ming, il video mostrato proviene da una vera demo - infoitscienza : Black Myth: Wu Kong pensato come una trilogia? Tanti dettagli in un'intervista agli sviluppatori - infoitscienza : Black Myth | Wu Kong pensato come una trilogia? Spunta un' intervista agli sviluppatori -