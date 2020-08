Bisogna dire no al mezzo riformismo per non perdere il treno delle riforme (Di giovedì 27 agosto 2020) «Ce l’ho io la soluzione: questa squadra sbrindellata, invece che giocare a calcio deve giocare a calcetto. Semplice, tagliamo i giocatori, da 11 a 5, poi vedi come andremo alla grande». La tesi proclamata al bar dall’allenatore di turno per migliorare il gioco della squadra che rischia di retrocedere è suggestiva, ma chiaramente sbagliata. Anche per chi, come me, capisce quasi nulla di calcio, verrebbe da chiedere: ma non è il come si gioca che deve cambiare? E non dovremmo forse selezionare meglio i giocatori? Questa riforma costituzionale, che riforma non è, viene presentata da alcuni come la quadra che può disinnescare il populismo e l’antipolitica frutto di una democrazia rappresentativa lenta ed inefficace. «Ce l’ho io la soluzione – direbbe il guascone da bar – basta tagliare i ... Leggi su linkiesta

