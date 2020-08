Barcellona, Stoichkov: “Messi preso a calci nel sedere dal club. Cancellato un mito” (Di giovedì 27 agosto 2020) Hristo Stoichkov, bandiera del Barcellona, ​​ha accusato duramente la dirigenza catalana per la partenza di Leo Messi. "Stanno cancellando un mito, stanno prendendo a calci il più grande giocatore nella storia del Barcellona. Stiamo macchiando il suo nome, il suo carisma", ha detto il bulgaro che poi ha rincarato la dose prendendo di mira la dirigenza. "Non so perché i giocatori che hanno fatto la storia a Barcellona vengono poi buttati sempre fuori dalla porta di servizio , penseranno che siamo d'intralcio perché vogliamo rubare la presidenza o qualcosa del genere. Non so cosa succede nella sede del Barça. Questo direttivo ha rovinato tutto, sembra che voglia mettere i tifosi contro i giocatori. Ho vinto quattro campionati consecutivi, la ... Leggi su itasportpress

Hristo Stoichkov consiglia Hirving Lozano al Barcellona. L'ex leggenda dei blaugrana, parlando alla tv messicana "TUDN", ha rivelato come abbia suggerito al presidente Bartomeu il nome di quattro calc ...

